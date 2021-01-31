Объем частных денежных переводов в Украину за год стал рекордным — $12,121 миллиарда

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составлял $12,121 млрд. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году. Такие данные приводит НБУ.

Фото: minfin.com.ua

12

Динамика в течение года

В декабре 2020 года объем денежных переводов составил $1129 млн. Это на $38 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

При этом по итогам 10 месяцев 2020 года объем денежных переводов в Украину упал в годовом измерении на 2,3% – до $9555 млн.

Как отмечает НБУ, в статистике регулятора учтены как официальные (через банки, международные платежные системы, почтовые отделения), так и неофициальные (путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства к другому) каналы поступления денег.

В январе-декабре 2020 года по неофициальным каналам было передано $4,714 млрд, что на $1,167 млрд меньше в годовом исчислении.

Ранее

В 2019 году объем переводов в Украину составил $12 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2018-м ($11,11 млрд).

Читайте также: Какие налоги заробитчане обязаны платить в Украине. Разъяснения налоговой

Заработок на онлайн-МФО до 20% годовых в гривне

Источник: МинФин