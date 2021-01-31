Финансы

IKEA 1 февраля открывает свой первый магазин в Украине

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В киевском торговом центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36, уже 1 февраля открывается первый в Украине магазин IKEA.

Фото: naiukraine.com

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В киевском торговом центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36, уже 1 февраля открывается первый в Украине магазин IKEA. Об этом говорится в сообщении компании.

Детально об открытии

«Это первый офлайн-магазин в Украине, и мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA», — отметили там.

Магазин будет работать с 10:00 до 22:00 со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий: социальная дистанция, обязательно наличие масок, проверка температуры и регулярная дезинфекция помещения.

Согласно действующих ограничений, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.

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Предыстория

14 мая 2020 шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели, начала продавать товары в онлайн-магазине в Украине. Покупатели, кроме доставки, могли забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Открыть первый физический магазин обещали в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако дату перенесли. Его общая площадь составит более 5000 м². В нем представят комбинацию аксессуаров и мебели в инсталляциях.

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Источник: МинФин

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