Центробанк Филиппин вводит обязательное лицензирование криптовалютных компаний

Центральный банк Филиппин Bangko Sentral ng Pilipinas обновил действующие нормативные правила для провайдеров криптовалютных услуг (VASP) в стране, добавив множество ограничений и требуя от компаний лицензий на осуществление операций. Об этом сообщает издание News Bitcoin.

Фото: bworldonline.com

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Причины изменений

Новые правила, одобренные Денежно-кредитным советом регулятора, направлены на снижение вероятности отмывания денег и финансирования терроризма с использованием цифровых валют.

«За последние три года значительно повысилась популярность виртуальных валютных бирж. Пришло время расширить существующие нормативные акты в связи с развитием данной финансовой инновации и установить соответствующие стандарты управления рисками», — заявил председатель Центрального банка Бенджамин Диокно.

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Что должны делать VASP

Теперь руководящие принципы обязывают филиппинских VASP получать «сертификат полномочий» от денежного регулятора.

Кроме того, компании должны соблюдать существующие правила управления рисками, налагаемые на традиционных поставщиков финансовых услуг.

Регулятор также обязует VASP обрабатывать криптотранзакции как трансграничные банковские переводы и сохранять данные сторон, участвующих в транзакциях на сумму более 50 тыс. песо ($1000).

Кстати

Центральный банк Филиппин регулируют работу криптобирж с 2017 года.

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Источник: МинФин