Впереди отчетная дата: почему доллар не подешевел, а евро снова вырос

Последний рабочий день января на межбанке прошел по сценарию, описанному в утреннем прогнозе «Минфина». В первой половине дня банки закрывали клиентские операции, а во второй — проводили сделки по собственной валютной позиции и обеспечивали выполнение нормативов Нацбанка на отчетную дату.

Фото: minfin.com.ua

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В итоге, пока банки проводили клиентские сделки — курс доллара постепенно просел. С утренних 28,13/28,15 гривен он вначале кратковременно вырос до 28,145/28,165 к 11:00. Но затем предложение все время превышало спрос и к 12:00 доллар опустился до 28,105/28,125 гривен. И продержался в этих пределах уже до конца обеда. На этом уровне основная часть клиентских операций и завершилась. Но тут в игру вступили сами банки.

Начиная с 14:00 финансисты стали закрывать свои операции по валютной позиции на отчетную дату и волею судьбы многим из них понадобилось докупить валюту на позицию. Это привело к росту котировок до 28,11/28,13 гривен за доллар на 14:00, а затем — к плавному росту курса до 28,13/28,15 к концу дня. То есть в целом за день курс межбанка практически не изменился и остался на уровне 28,13/28,15 гривен за доллар.

По евро ситуация оказалась несколько другой. За счет укрепления евровалюты на международном рынке — котировки евро относительно гривны выросли с утренних 34,05/34,07 гривен до 34,17/34,20 к концу дня.

Нацбанк на межбанке сегодня опять не появлялся, так как никакой необходимости в этом не было. Не особо могли похвастаться успехами и спекулянты. С одной стороны — этим банкам также было не до активных операций (им тоже надо было закрыть месяц и нормативы), а с другой — и особого числа желающих задорого покупать валюту не находилось.

Главные события 29 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,13/28,15 в начале просел до 28,105/28,125 гривен к 12:00, а затем снова вернулся к концу дня к изначальному уровню в 28,13/28,15.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1375 гривен, а официальный на 1 февраля 2021 года установлен на отметке 28,1324 гривен за доллар.

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Источник: МинФин