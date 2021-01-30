С 29 января вкладчики Мисто Банка могут получить возмещение независимо от срока действия договора — ФГВФЛ

С 29 января 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) осуществляет возмещение средств в пределах 200 тыс. грн вкладчикам Мисто Банка по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фото: delo.ua

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Кому еще выплачивается возмещение

Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Выплаты вкладчикам по договорам банковского счета, операции по которым проводились с помощью платежных карточек, начнутся после получения в полном объеме информации о совершенных платежной системой (внутригосударственной и международной) операциях. Об этом будет сообщено дополнительно.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат Фонда.

Что нужно для получения средств

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов. Лица, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлена слово «отказ», паспорт не предъявляют.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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Установлен адрес для подачи кредиторских требований

Требования кредиторов Мисто Банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления о ликвидации АО «Мисто Банк» в газете «Голос Украины» № 16 (7516) от 29 января 2021 года.

Кредиторские требования принимаются по адресу: ул. Фонтанская дорога, 11, г. Одеса, 65009.

Справочная информация по телефонам:

«горячей линии» ФГВФЛ: 0800 308−108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), 044−333−36−55 (по тарифам оператора связи);

Мисто Банка: +38 (048) 711-67-77.

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Источник: МинФин