Принят закон о монетизации компенсаций за использование электроотопления

Верховная Рада приняла решение о выделении из госбюджета 1,4 млрд грн для украинцев, которые используют электричество для отопления. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: racurs.ua

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По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, возмещение расходов предполагается по бюджетной статье выплат льгот и субсидий, на которые заложены 36,6 млрд грн. По прогнозным расчетам премьера, этих средств достаточно для обеспечения всех льгот и субсидий, необходимых в текущем году.

Кому будут выплачиваться компенсации

Компенсации предназначены для людей, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

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Что предшествовало

Решение по законопроекту № 4672 было принято после отмены Кабинетом Министров льготной цены на электроэнергию для населения в 90 копеек за первые 100 кВт-час с января 2021 и установления ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт действовал уже для всего объема употребляемой электроэнергии.

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С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики в пределах открытия конкурентного рынка газа — от 6,99 до 10,8 грн/кубометр. При этом минимальная цена превышала декабрьскую на 11%, а максимальная — на 20,5%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

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Источник: МинФин