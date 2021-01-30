PR-феномен Илона Маска в соцсетях помог взлететь акциям биткоина, Cyberpunk 2077 и GameStop — СМИ

Биткоин вырос в цене на 19% после того, как глава компании SpaceX и Tesla Маск добавил хэштег #bitcoin к своей подписи в Twitter. Акции GameStop выросли 26 января на более чем 60% после твита Маска, а после еще одного твита Маска 28 января во время дневных торгов на 19% резко выросли акции CD Projekt. Об этом пишут различные издания, утверждая что фондовое сообщество уже заинтересовалось чудодейственными твитами лидера мнений.

Фото: gazeta.ru

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Биткоин

По данным CoinDesk, до 15:50 29 января самая популярная криптовалюта стоила $37,6 тыс. В течение часа до этого скачка цена биткоина варьировалась от $32,1 тыс. до $32,6 тыс.

На прошлой неделе стоимость биткоина впервые с 5 января опустилась ниже $30 тыс. — до $28,95 тыс., хотя 8 января стоимость достигала $41,95 тыс. После того, как Маск добавил хэштег #bitcoin к своей подписи в Twitter, биткоин вырос в цене на 19%. А еще он написал: «Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно».

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Cyberpunk 2077 CD Projekt

Маск «имел неосторожность» также поделиться своим мнением об игре Cyberpunk 2077 CD Projekt, после чего акции разработчика стремительно взлетели. Он опубликовал в Twitter фотографию нового электрокара Tesla Model S Plaid, отметив, что в машине можно играть в Cyberpunk, Witcher 3 и несколько других видеоигр на 17-дюймовом экране.

«Эстетика игры Cyberpunk невероятная», — написал Маск. После этого твита, 28 января, акции CD Projekt во время дневных торгов резко выросли на 19%. Рост акций гейм-студии стал крупнейшим с июня 2015 года, сообщает Bloomberg.

После выпуска Cyberpunk 2077 геймеры жаловались на ошибки в игре и низкую производительность на старых консолях. Sony даже удалила игру из цифрового магазина PlayStation Store, предложив покупателям полный возврат денег.

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GameStop

Уходящая неделя была отмечена «дикой волатильностью» на фондовых рынках из-за активности трейдеров-любителей, пишет CNBC. Маск опубликовал в Twitter ссылку на сообщество в Reddit, участники которого начали скупать акции GameStop. Акции выросли 26 января на более чем 60% после твита Маска.

Акции офлайн-магазина дисков с видеоиграми GameStop взлетели после того, как пользователи Reddit начали массово скупать их, чтобы проучить инвесторов, которые шортили акции компании. Хедж-фонду Melvin Capital пришлось закрыть шорт в GameStop с огромным убытком. Инвесторы потеряли $5 млрд, поскольку делали ставки на снижение акций GameStop в 2021 году. Стоимость акции выросла до $150 за штуку (четыре месяца назад акции стоили $6). В январе рост составил 685%.

Напомним

В соцсети у Илона Маска, как известно, более 43 млн подписчиков.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

Источник: МинФин