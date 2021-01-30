НБУ ухудшил прогноз инфляции на І квартал 2021 года до 7,6%

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец первого квартала 2021 года и ожидает в январе — марте индекс потребительских цен на уровне 7,6% вместо 5,6% в октябрьском прогнозе. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного отчета Нацбанка, опубликованного на сайте регулятора.

Фото: nonews.co

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Согласно отчету центробанка, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего — 8,3%, четвертого — 7,0%.

Что ускоряет инфляцию

«Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, увеличатся производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда», — поясняется в отчете.

Помимо этого, инфляцию ускорит рост акцизов на табачные изделия и удорожание электроэнергии, отметил центробанк.

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Что касается базовой инфляции, Нацбанк также ухудшил ее прогноз в 2021 году до 5,9% по сравнению с 5,4% в октябрьском отчете. В частности, в январе — марте этого года НБУ ожидает базовую инфляцию на уровне 5,6%, в апреле — июне и июле — сентябре — по 6,2%, в октябре — декабре — 5,9%.

«Во втором полугодии влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику… В результате показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года. В 2022—2023 годах инфляция будет находиться вблизи среднесрочной цели в 5%», — добавили в НБУ.

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Напомним

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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Источник: МинФин