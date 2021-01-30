Минздрав расширил список стран «красной зоны» и «зеленой зоны»

Украина обновила список стран «красной» зоны из-за пандемии коронавируса. По сравнению с прошлой неделей список расширили на 6 стран. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Фото: avianews.com

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«Красная зона»

Так, в «красном» списке сейчас находятся 74 страны. Список пополнили Сент-Люсия, Доминиканская республика, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика и Парагвай. При этом Эсватини из списка исключили.

Также в «красной» зоне остаются такие популярные для украинцев страны, как Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

«Зеленая зона»

В зеленую зону перешла только одна страна — Эсватини.

Показатели для «красной зоны»

В качестве порога для включения государства в красную зону Минздрав Украины 29 января 2021 года установил 169,7 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Неделей ранее этот показатель находился на уровне 204,3 случая.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН

Правила въезда в Украину

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от covid-19.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

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Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

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Источник: МинФин