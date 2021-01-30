Финансы
Курс валют на вечер 29 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар устоял на месте, а евро устремилось вверх — добавило по 13 копеек на покупке и продаже.
Фото: mind.ua
1
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Валюта
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Открытие 29 января
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Закрытие 29 января
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Изменения
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доллар
|28,13/28,15
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28,13/28,15
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0
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евро
|34,04/34,06
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34,17/34,19
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13/13
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рубль
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0,3688/0,3692
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0,3734/0,3738
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0,0046/0,0046
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1300−28,1500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0457−34,0699 грн/евро, торги по рублю — 0,3688−0,3692 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,25 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,20 гривны, евро — 33,85−35,50 гривны.
Источник: МинФин