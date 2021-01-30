Финансы

Курс валют на вечер 29 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар устоял на месте, а евро устремилось вверх — добавило по 13 копеек на покупке и продаже.

Фото: mind.ua

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Валюта

Открытие 29 января

Закрытие 29 января

Изменения

доллар

 28,13/28,15

28,13/28,15

0

евро

 34,04/34,06

34,17/34,19

13/13

рубль

0,3688/0,3692

0,3734/0,3738

0,0046/0,0046

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1300−28,1500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0457−34,0699 грн/евро, торги по рублю — 0,3688−0,3692 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,25 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,20 гривны, евро — 33,85−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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