Дефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардов

По данным Госказначейства Украины, госбюджет 2020 года сведен с дефицитом 217,096 млрд грн при установленном законом максимуме в 300,545 млрд грн. Это почти в 3 раза превысило дефицит госбюджета в 2019 году — тогда он составил 78,05 млрд грн. Об этом сообщается в данных ведомства на официальном сайте.

Фото: voxukraine.org

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Цифры 2020 года

Расходы госбюджета 2020 года оставались ниже запланированных и составили 1,288 трлн грн, что на 17% превышает прошлогодний показатель, но при плане в 1,355 трлн грн.

Доходы госбюджета по итогам 2020 года выросли по сравнению с показателем 2019-го на 0,77% и составили 1,076 трлн грн при плане в 1,066 трлн грн, в том числе по общему фонду — 877,6 млрд грн при плане в 858,7 млрд грн.

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн, в том числе внешние — 249,5 млрд грн. Погашение за год превысили 385,5 млрд грн, в частности по внешним обязательствам — 145,6 млрд грн.

Приватизация прошлого года принесла почти 2,25 млрд грн против запланированных 500 млн грн, тогда как госбюджет на 2021 год ожидает поступлений 12 млрд грн от приватизации.

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Цифры 2021 года

Как сообщалось, государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн. Доходы госбюджета в этом году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

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Источник: МинФин