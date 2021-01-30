Акции Dr. Martens выросли на четверть после IPO

Всемирно известный производитель обуви Dr. Martens провел в пятницу, 29 января, крупнейшее IPO в Лондоне за последние пять месяцев. Акции компании выросли почти на 26%, а сам производитель привлек $1,8 млрд. Об этом сообщил Bloomberg.

Фото: bloomberg.com

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Что известно о торгах

Производитель обуви Dr. Martens получил оценку в 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд). В ходе IPO акционеры привлекли 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд).

На торги выставили около 35% акций Dr. Martens. У акционеров осталось право продать еще 53 млн акций, если на них будет спрос. В таком случае IPO принесет 1,49 млрд фунтов стерлингов (или $2,04 млрд).

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Ранее сообщалось, что популярный британский бренд обуви решил провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Лондоне. Инвесткомпания Permira, которая владеет брендом, намеревалась продать свою долю в рамках IPO.

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Почему IPO интересует инвесторов

Для инвесторов участие в IPO — это возможность купить акции потенциально успешной компании, пока она не стала супердорогой. «Минфин» писал, сколько можно заработать, покупая акции на первичном размещении, и стоит ли покупать кота в мешке.

Одно из самых успешных IPO последних лет провела Square Inc., которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Со дня IPO, которое было в 2015 году, акции компании выросли на 1340%. В первый день торгов на бирже акция стоила $9, а сейчас текущая рыночная цена акции составила $130.

Достаточно примеров успешных IPO было даже в «кризисный» 2020 год. Например, акции компании Schrodinger, разрабатывающей программное обеспечение для химической промышленности, подорожали после выхода на биржу в феврале прошлого года на 412%. Цена одной акции выросла с $17 до $87,8.

Другие рекордсмены 2020 года — американская страховая компания Lemonade, акции которой подорожали на 171%, и медицинская 1life healthcare. Ее акции повысились в цене на 172%.

Инвестиции в компании индекса S&P 500 с фондом «Ярослав Мудрый»

Источник: МинФин