Верховная Рада ликвидировала налоговую милицию и создала Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: politics.segodnya.ua

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Премьер назвал создание правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики «очередным шагом в Европу и цивилизованный мир».

«Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и «маски-шоу», — подчеркнул Шмыгаль.

Документ поддержали 242 народных депутата.

Подробнее о Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления, кроме тех, которые расследует НАБУ. Это означает, что с созданием БЭБ исчезнет не только налоговая милиция, но и экономические подразделения в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Всего на БЭБ планируют возложить полномочия расследовать уклонения от уплаты налогов и еще ряда преступлений, связанных с экономикой и финансами.

В БЭБе будут работать детективы, которые станут проводить не только сбор аналитической информации, но и вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Всего в БЭБ планируют трудоустроить 4 тыс. сотрудников — как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Возглавит бюро директор. В первом чтении этого законопроекта предполагалось, что директора на 5 лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия. Однако ко второму чтению в документ внесли изменения — теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабмином по представлению премьера.

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Напомним

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности». Этот законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, для оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности.

К законопроекту «О Бюро экономической безопасности Украины» № 3087-д ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.

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Источник: МинФин