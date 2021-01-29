В 2020 наибольшая сумма мошеннических операций была в интернете — НБУ

В 2020 году наибольшая сумма мошеннических операций была зафиксирована в интернете — 96,8 млн гривен. Об этом сообщил сотрудник департамента платежных систем и инноваций НБУ Владислав Дикий, пишут «Украинские новости».

Фото: finclub.net

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Как изменился рынок платежных карт

«У нас в Украине по предварительным данным уже 73 млн платежных карт. Этот показатель с начала прошлого года постепенно растет. Активных карт около 40 млн. Доля активных карт составляет 54%», — сказал он.

По словам представителя НБУ, именно в этом году начался правильный тренд, который характеризует то, что и платежные системы, и банки и клиенты постепенно более активно переходят на более безопасный вид платежных инструментов — это платежные карты с чипами, а не магнитной лентой, а также бесконтактные карты. На конец прошлого года в Украине на руках у населения находились более 12 млн бесконтактных карт и 3,7 млн токенизированных карт.

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«На начало 2020 года было 68% карт с магнитной полосой. На конец года этот показатель составлял 49%. Бесконтактные карты выросли с 27% до 41% из общего объема карт. Инфраструктура становится более безопасной, растет количество бесконтактных платежей. Они составляют 55% от общего объема операций с платежными картами», — сказал представитель НБУ.

Вместе с тем, по его словам, убытки с использованием платежных карт получили 32 банка.

«Средняя сумма такой операции снизилась… Количество и объем незаконных операций увеличились до 101 тыс. но (в сравнении) с 2018 годом — этот показатель ниже», — сказал Дикий.

Сумма мошеннических операций

Средняя сумма мошеннической операции в банкомате, по итогам прошлого года, составила 3 646 гривен, в интернете — 1 622 гривны, в торговой сети — 1 984 гривны.

Наибольшая сумма и количество мошеннических операций была в интернете — 51% от общего объема, или 96,8 млн гривен (59,7 тыс. случаев). В январе-июне 2020 количество незаконных операций с платежными картами выросло на 36,9% до 47,5 тыс., а объем таких операций в денежном выражении — на 19% до 86,4 млн гривен.

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В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился с 2 100 гривен в первой половине 2019 года до 1 819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

В первом полугодии текущего года об убытках отчитались 27 банков — участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 — 30 банков-участников (44% от общего количества банков).

Напомним

В январе-июне 2020 количество незаконных операций с платежными картами выросло на 36,9% до 47,5 тыс., а объем таких операций в денежном выражении — на 19% до 86,4 млн гривен.

В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился с 2 100 гривен в первой половине 2019 года до 1 819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

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Источник: МинФин