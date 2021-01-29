Серебро подорожало почти на 7%. Причиной считают инициативу пользователей Reddit

Цены на серебро продолжают быстрый рост после скачка накануне пятницы, 29 января — плюс почти на 7%. Импульс их повышению придала очередная инициатива пользователей Reddit, которые ранее взвинтили котировки акций GameStop Corp. и ряда других компаний. Об этом сообщает Интерфакс.

Фото: economic-definition.com

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Что происходило

Мартовские фьючерсы на серебро к 15:10 по МСК подорожали на 6,8% – до $27,685 за унцию. На закрытие предыдущей сессии цена этих контрактов составила $25,922 за унцию, увеличившись на 2,1%.

В ходе торгов динамика цены на серебро достигала 6,7%.

Многие аналитики считали неизбежным, что индивидуальные инвесторы, которые ранее взвинтили цены акций американского ритейлера видеоигр GameStop и сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. за счет согласованных покупок бумаг, двинутся и на другие рынки. Инвесторы объединяются на таких платформах, как, например, Reddit и Discord, где договариваются покупать акции определенных компаний, чтобы увеличить потери профессиональных трейдеров.

Трейдинговые платформы, включая Robinhood, Webull, E*Trade и Interactive Brokers, в четверг ограничили операции с акциями GameStop и AMC Entertainment. Акции GameStop подешевели 28 января на 44,3%, AMC Entertainment — на 56,6%. С начала текущего года их стоимость подскочила в 10 и 4 раза соответственно.

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Что предшествовало

В четверг, 28 января, на популярном форуме WallStreetBets на Reddit появился призыв одного из пользователей создать шорт-сквиз на рынке серебра. При неожиданном росте цен трейдеры, игравшие на понижение, вынуждены были скупать активы, чтобы избежать закрытия позиций по еще более высокой цене и соответственно — еще более крупных убытков. Таким образом, произошло вытеснение «коротких» позиций.

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В последние несколько недель серебро, как и другие драгметаллы, торговалось в узком диапазоне, существенно ниже многолетних максимумов, к которым цена поднималась в период летнего ралли. Однако скачок рынка в четверг, 28 января, приблизил цену серебра к максимумам почти за восемь лет, пишет The Wall Street Journal.

Маловероятно, что индивидуальные трейдеры смогут добиться такого же эффекта на рынке серебра, как на рынке акций, отмечает директор по исследованиям брокерской компании BullionVault.

«Одно дело создать шорт-сквиз на рынке акций и совсем другое на рынке сырья, где есть физические запасы, в три раза превышающие ежедневный объем торгов фьючерсами», — говорит эксперт. По его мнению, рынок серебра не сможет «удерживать внимание пользователей Reddit долгое время».

Акции производителей серебра First Majestic Silver Corp. и Coeur Mining Inc. прибавили в цене соответственно 14,5% и 6,4% в ходе предварительных торгов на NYSE в пятницу, 29 января.

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Источник: МинФин