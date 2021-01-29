Рынок небанковских финансовых услуг будет подавать отчетность по унифицированным правилам — НБУ

Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и предоставления отчетности его участниками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: visnuk.com.ua

1

Цель обсуждения

Ключевая цель — определить общие требования к составлению и предоставлению данных отчетности участниками рынка небанковских финуслуг в едином нормативно-правовом акте.

У предыдущего регулятора правила составления отчетности для различных сегментов рынка определялись различными документами. Подход Национального банка упростит для участников рынка понимание правил и обеспечит прозрачность подхода регулятора.

Читайте также: НБУ рекомендует всем подавать документы в электронной форме

Правила составления и предоставления отчетности определяют:

участников рынка небанковских финансовых услуг, которые присылают данные отчетности. В частности, правила будут распространяться на страховщиков, страховых и перестраховочных брокеров, кредитные союзы, ломбарды, другие финучреждения, а также на юрлиц, имеющих право предоставлять финансовые услуги;

форму предоставления данных отчетности;

требования к порядку формирования показателей отчетности;

перечень, формат, периодичность и сроки предоставления отчетных файлов;

перечень, формат и сроки предоставления электронных документов в Национальный банк;

порядок наложения квалифицированной подписи на данные отчетности.

После утверждения новых правил составления и предоставления отчетности утратят силу соответствующие распоряжения предыдущего регулятора.

Новые правила также предусматривают практику сбора данных с помощью настроенных автоматизированных систем, которыми пользуется Национальный банк. Это позволит регулятору эффективно выполнять свои функции регулирования и надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также составлять денежно-кредитную, финансовую статистику, статистику внешнего сектора.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале.

Источник: МинФин