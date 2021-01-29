Рынок небанковских финансовых услуг будет подавать отчетность по унифицированным правилам — НБУ
Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и предоставления отчетности его участниками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: visnuk.com.ua
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Цель обсуждения
Ключевая цель — определить общие требования к составлению и предоставлению данных отчетности участниками рынка небанковских финуслуг в едином нормативно-правовом акте.
У предыдущего регулятора правила составления отчетности для различных сегментов рынка определялись различными документами. Подход Национального банка упростит для участников рынка понимание правил и обеспечит прозрачность подхода регулятора.
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Правила составления и предоставления отчетности определяют:
- участников рынка небанковских финансовых услуг, которые присылают данные отчетности. В частности, правила будут распространяться на страховщиков, страховых и перестраховочных брокеров, кредитные союзы, ломбарды, другие финучреждения, а также на юрлиц, имеющих право предоставлять финансовые услуги;
- форму предоставления данных отчетности;
- требования к порядку формирования показателей отчетности;
- перечень, формат, периодичность и сроки предоставления отчетных файлов;
- перечень, формат и сроки предоставления электронных документов в Национальный банк;
- порядок наложения квалифицированной подписи на данные отчетности.
После утверждения новых правил составления и предоставления отчетности утратят силу соответствующие распоряжения предыдущего регулятора.
Новые правила также предусматривают практику сбора данных с помощью настроенных автоматизированных систем, которыми пользуется Национальный банк. Это позволит регулятору эффективно выполнять свои функции регулирования и надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также составлять денежно-кредитную, финансовую статистику, статистику внешнего сектора.
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Источник: МинФин