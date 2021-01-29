Полномочия лиц по доставке документов на принудительное списание средств банк должен проверять — НБУ

Национальный банк Украины установил требование для банков о необходимости проверять полномочия лица, который самостоятельно доставил в банк расчетные документы. Это касается документов на принудительное списание или взыскание средств со счетов клиентов, документов на арест или снятие ареста с денежных средств. Эту новость сообщил Нацбанк на официальном сайте.

Фото: vesbiz.ru

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Требование относительно полномочий содержит постановление Правления Национального банка Украины от 28 января 2021 № 10.

Постановление вступает в силу с 30 января 2021 года.

Что это значит

Данное требование позволит банкам избежать случаев принятия финучреждением указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия.

Порядок установления этих полномочий каждый банк самостоятельно определяет в своих внутренних документах.

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Напомним

Доставлять в банки документы на принудительное списание или взыскание средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста с денежных средств на счетах клиентов имеют право государственные и частные исполнители, представители или поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и др.

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Источник: МинФин