Началась процедура ликвидации Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает процедуру ликвидации неплатежеспособного Мисто Банка, сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: bankruptcy-ua.com

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Такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда на основании решения НБУ от 26 января 2021 года.

Что произошло

ФГВФЛ объявил, что открытый конкурс по продаже Мисто Банка инвестору не состоялся из-за отсутствия участников.

«Заинтересованным лицам было предложено ознакомиться с информацией об активах и обязательствах банка и предложить один из возможных способов выведения банка с рынка. Это: передача активов и обязательств в пользу принимающего банка, или создание и продажа переходного банка, или продажа банка в целом. Три заинтересованных инвестора, все три — украинские банки, были допущены Фондом гарантирования в комнату данных. Два раза Фонд по просьбе инвесторов продлевал сроки подачи конкурсных предложений и, соответственно, продлил сроки временной администрации. Но, к сожалению, ни одного конкурсного предложения своевременно не было предоставлено», — сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

Процедура ликвидации назначена на срок с 27 января 2021 до 26 января 2024 включительно.

По выплатам возмещений

Как сообщал Фонд, с 15 января 2021 года продолжаются выплаты вкладчикам Мисто Банка по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 14 декабря 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета). О начале выплат гарантированных сумм по другим вкладам будет сообщено на сайте Фонда. Получить свои средства в пределах гарантированной суммы возмещения вкладчики могут через отделения любого из банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

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Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка по адресу: ул. Фонтанская дорога, 11, м. Одеса, 65009, конт. тел .: +38 (048) 711-67-77. О дате публикации и начале приема требований кредиторов будет сообщено на сайте Фонда.

Подробно о том, как заявить кредиторские требования, и об установленной законодательством очередности удовлетворения таких требований — по ссылке.

Напомним

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого банка осуществляется за счет средств, полученных в результате реализации имущества (активов) этого банка.

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Источник: МинФин