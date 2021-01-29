Финансы

monobank снижает ставку по остатку средств на карточном счете

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Со 2 февраля 2021 года monobank снижает ставку по остатку средств на карточном счете с 7% до 5%.

Фото: еpravda.com.ua

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Со 2 февраля 2021 года monobank снижает ставку по остатку средств на карточном счете с 7% до 5%. Об этом «Минфину» сообщили в банке.

«Со 2 февраля 2021 года плата процентов по остатку средств на карточном счете будет 5% годовых в гривне», — говорится в сообщении, которое банк разослал своим клиентам.

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Что с процентной ставкой по депозитам

Ставка по депозитам остается без изменений.

Напомним

В августе 2020 года monobank снизил ставку по остатку средств на карточном счете с 10% до 7%.

«Долго держались. Можно сказать, из последних сил. Но ставки по срочным депозитам уже снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит. Годовые срочные депозит без права расторжения мы привлекаем под 11% годовых и это одна из самых выгодных ставок сегодня, а платим по остаткам 10% годовых. Поэтому, начиная с 1 сентября, плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых», — написал тогда один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

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Источник: МинФин

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