Мировая экономика, ОВГЗ, курс: чего ожидать? (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет, ожидать ли в этом году восстановления украинской и международной экономик, что будет со ставками по депозитам и кредитам, прогноз курса и много другое.

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Главные вопросы

1) Украинские и международные эксперты в последнее время утверждают, что 2021 год будет годом восстановления экономик. В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что пандемия все еще создает риски для глобальной экономики. Чего же ожидать на самом деле?

2) На прошлой неделе НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%. Как это отразится на ставках по кредитам и депозитам и стоит ли ожидать увеличения учетной ставки в ближайшее время? Что может повлиять на позицию Нацбанка?

3) Укргазбанк и Международная финансовая корпорация подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения. Что это означает для банка и украинской банковской системы в целом?

4) Financial Times опубликовала статью, согласно которой во второй половине прошлого года мировые инвесторы начали активно вкладывать в акции и облигации развивающихся стран. В отечественные ОВГЗ также вернулись нерезиденты, но при этом Минфин вынужден повышать ставку по облигациям. Почему в условиях огромного количества денег на мировых рынках Украине не удается привлекать кредиты дешевле?

5) Прогноз курса доллара и евро, цен на золото и серебро за период с 28 января по 3 февраля.

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Источник: МинФин