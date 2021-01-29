Финансы
Курс валют на вечер 28 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар пошел вниз — потерял по 7 копеек на обеих операциях. Евро — наоборот, добавил по 2 копейки.
Фото: val.ua
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Валюта
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Открытие 28 января
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Закрытие 28 января
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Изменения
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доллар
|28,19/28,21
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28,12/28,14
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7/7
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евро
|34,09/34,11
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34,11/34,13
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2/2
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рубль
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0,3695/0,3699
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0,3697/0,3701
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0,0002/0,0002
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1900−28,2100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0901−34,1115 грн/евро, торги по рублю — 0,3695−0,3699 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,07−28,30 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,12 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,05−29,20 гривны, евро — 33,88−35,50 гривны.
Источник: МинФин