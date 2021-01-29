Финансы

Курс валют на вечер 28 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар пошел вниз — потерял по 7 копеек на обеих операциях. Евро — наоборот, добавил по 2 копейки.

Фото: val.ua

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Валюта

Открытие 28 января

Закрытие 28 января

Изменения

доллар

 28,19/28,21

28,12/28,14

7/7

евро

 34,09/34,11

34,11/34,13

2/2

рубль

0,3695/0,3699

0,3697/0,3701

0,0002/0,0002

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1900−28,2100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0901−34,1115 грн/евро, торги по рублю — 0,3695−0,3699 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,07−28,30 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,12 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,05−29,20 гривны, евро — 33,88−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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