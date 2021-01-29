Курс валют на вечер 28 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

Всем сестрам по серьгам, или уникальный случай на межбанке

Еще девять финкомпаний отказались от лицензий. Добровольно

Главное за четверг: ценовой ориентир Укргазбанка, доходность SPAC-компаний и «Прямо по курсу»

Аэропорт «Киев» в 2020 году в 3,7 раза сократил пассажиропоток

Срок истекает. Ассоциация представила своих кандидатов на обновленный состав НКЦБФР

Универ прекратил открывать счета для торговли на фондовом рынке как субброкер Exante. Что будет со счетами, которые уже открыты

В ЕБРР рассказали, когда войдут в капитал Ощадбанка. Сделку могут закрыть до конца года

Tesla впервые закончила год без убытков

Украинцам обещают ипотеку под 7% в этом году. Кабмин утвердил механизм