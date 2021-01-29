Главное за неделю: покупаем крипту, зарабатываем на SPAC-компаниях и ETF, открываем новую рубрику

Вложились в крипту и заработали 1200 гривен за день

«Минфин» в прошлом году уже писал о первом опыте покупки, перевода между кошельками и продажи биткоина. Тогда наши читатели справедливо заметили, что операции нужно было проводить не через интернет-обменник, а более цивилизованным и выгодным путем — через криптовалютную биржу. Мы решили последовать этому совету и снова вложились в крипту.

Укргазбанк — только начало. ЕБРР может купить акции Ощадбанка уже в 2021 год

Недавнее соглашение IFC и Укргазбанка может оказаться не единственной банковской сделкой в госсекторе в 2021 году. Готовятся и другие продажи. Но соглашение, заключенное 25 января, станет ценовым ориентиром.

Сколько можно заработать на «пустых» акциях

На этой неделе хедж-фонд Morgan Creek Capital Management и финтех Exos Financial запустили ETF, который будет ориентироваться на SPAC-компании. Это «оболочки», которые позволяют реальным частным компаниям стать публичными в обход IPO. «Минфин» узнавал, как на этом заработать.

Средняя доходность валютных депозитов может упасть до 0,5% годовых

За последние две недели только один банк с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн рискнул снизить доходность депозитов. На что сейчас могут рассчитывать вкладчики крупных банков, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Наша первая инвестиция: вложились в S&P 500

В прошлом материале серии о собственных инвестициях «Минфин» рассказал о том, что уже открыл брокерский счет. Пришло время покупать первые активы. Редакция решила довериться экспертам, которые советовали инвестировать в ETF, привязанный к индексу S&P 500. Рассказываем, почему и сколько на этом активе можно заработать.

Рада сделала первый шаг. Коллекторов смогут штрафовать за угрозы и шантаж

Верховная Рада приняла за основу законопроект по защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

«Минфин» открывает новую рубрику. Ищем инвесторов, которые готовы делиться опытом

«Минфин» запускает новую рубрику об инвестициях. В ней мы будем публиковать реальные истории частных инвесторов.

Источник: МинФин