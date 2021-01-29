Что будет с ценами. Прогноз Минэкономики

В I квартале 2021 года характер влияния основных факторов на инфляцию существенно не изменится. Эти факторы действовали в 2020 году и будут взаимно компенсироваться. Об этом говорится в обзоре Министерства экономразвития.

Фото: korrespondent

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Что будет влиять на цены

Согласно обзору, с одной стороны — сочетание монетарного фактора и высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке и дальше будет стимулировать рост цен.

С другой — усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии covid-19 (с учетом введения локдауна в январе и продлении карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов.

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«Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразования на рынке», — говорится в обзоре.

В Минэкономики отметили, что по итогам 2020 года рост потребительских цен составил 5%, что, несмотря на некоторое превышение уровня 2019 года (4,1%), в целом было более медленным, чем в течение 2017−2019 годов, когда рост по расчетам Минэкономики в среднем составил 9,1%.

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Напомним

Согласно обновленному инфляционному прогнозу Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.

«Действительно, по нашим оценкам, индекс потребительских цен превысит верхнюю границу этого диапазона 6%, и уже в январе 2021 года, достигнет 6,2% в годовом измерении. В марте инфляция будет выше — 7%, а в июне превысит 8%», — отметил глава НБУ.

НБУ ожидает, что к концу текущего года инфляция замедлится до 7%, и в первой половине 2022 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 в. п.).

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Источник: МинФин