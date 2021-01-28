Универ прекратил открывать счета для торговли на фондовом рынке как субброкер Exante. Что будет со счетами, которые уже открыты

Компания Универ не будет открывать для физических лиц новые счета в Exante на небольшие суммы. Об этом «Минфину» сообщил директор «Универ Капитал» Александр Куликов.

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По словам Александра Куликова, расходы на обслуживание брокерских счетов на небольшие суммы превышают доход, который получает от них компания. Поэтому в дальнейшем Универ такие счета не будет открывать.

Напомним, минимальная сумма для открытия счета в Exante составляет 10 тыс. eвро. Но если вы открывали счет через субброкера Универ, минимальная планка была в 5 раз меньше — всего 2 тыс. евро.

Александр Куликов также рассказал, что Универ и в дальнейшем будет открывать счета как субброкер в Exante, но только для обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц, которые инвестируют значительные суммы. О каких именно суммах будет идти речь в компании пока еще окончательно не решили.

Что будет с уже открытыми счетами

По словам Александра Куликова, уже открытые через Универ счета в Exante будут обслуживаться без изменений.

Кто такой субброкер

Exante — брокерская компания, которая дает доступ для торговли акциями и другими активами на мировых фондовых рынках.

Универ является субброкером Exante, то есть выполняет роль посредника, по обращению клиента открывает счет у брокера и предоставляет возможность торговать через последнего. Тарифы и условия обслуживания у брокера и субброкера могут отличаться, а могут быть идентичными.

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К примеру, если клиенты открывали счет в Exante через субброкера Универ, комиссии для них не менялись. В то же время, если минимальная сумма для открытия счета в Exante составляет 10 тыс. евро, то в случае открытия счета через Универ она, до недавнего времени составляла 2 тыс. евро.

Что будет со спецпроектом «Минфина»

В прошлом году редакция начала спецпроект «Инвестиции Минфина». Цель проекта — проверить различные инвестиционные инструменты, вкладывая собственные деньги. В частности, на иностранных фондовых рынках редакция решила инвестировать $3 тыс.

Счет для торговли «Минфин» открыл именно в Exante через субброкера Универ.

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Сейчас никаких изменений с доступом к счету или проведением операций не произошло. «Минфин» будет продолжать спецпроект в том же формате, что был раньше.

Источник: МинФин