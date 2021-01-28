Украинцам обещают ипотеку под 7% в этом году. Кабмин утвердил механизм

Украинцы смогут взять ипотеку под 7% уже в этом году — Кабмин утвердил соответствующий механизм. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в фейсбуке.

Фото: comments.ua

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«Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать механизмы и инструменты, которые позволят запустить в Украине доступное ипотечное кредитование. Сегодня на заседании правительства было принято постановление, утверждающее такой механизм. Уже в этом году украинцы смогут взять ипотеку под 7%», — написал Шмыгаль.

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Что предлагает Кабмин

ипотечная ставка — 7%;

максимальный срок ипотеки — 20 лет;

минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости жилья;

программа заработает в рамках «5−7−9».

«Запуск доступного ипотечного кредитования — это важный шаг нашего государства к цивилизованному миру», — подчеркнул глава правительства.

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Что банки предлагают сейчас

Причины крайне низкого спроса на ипотеку лежат на поверхности: узкий круг банков, в которых можно привлечь заем на покупку жилья, и высокие ставки.

Сейчас кредиты под залог недвижимости выдают не больше десяти банков. Большинство клиентов сосредоточено в Ощадбанке, Укргазбанке, Приватбанке, банке Глобус, Правэкс Банке и Кредобанке.

Практически все кредитуют покупку недвижимости и в новостройках, и на вторичном рынке. Но для каждого сегмента действуют различные программы.

Так, Укргазбанк на приобретение жилья на вторичном рынке предлагает кредит под 9,9% годовых на первые два года и с разовой комиссией 0,99% от суммы займа. Далее процентная ставка возрастает до 12,99% годовых.

Условия кредитования на первичном рынке — фиксированная ставка 14,99% годовых без комиссии за предоставление кредита. Для заемщиков также доступны партнерские условия кредитования с аккредитованными застройщиками с процентной ставкой от 0,01% годовых (в первый год кредитования). В банке отмечают, что 85% всех займов (по сумме и по количеству) приходится на приобретение недвижимости на вторичном рынке.

В Ощадбанке приобретение жилья на вторичном рынке кредитуется по ставкам 11,99−13,49%. Они варьируются в зависимости от размера первоначального взноса. На первичном рынке Ощад работает только в партнерской программе с KAN Development и кредитует покупку жилья у этого застройщика под ставку до 11,99% годовых. «Более 90% клиентов Ощадбанка интересуются кредитами на приобретение жилья на вторичном рынке», — говорит директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

В Приватбанке ставка по ипотечному кредиту 9,99% годовых действует только на первый год кредитования. Далее заемщик платит проценты по плавающей ставке — UIRD12М + 4% (UIRD12М — индикативная ставка, рассчитанная на основе ставок по депозитам физических лиц в гривне на 12 месяцев). Такие условия предусмотрены как для «первички», так и для «вторички».

К примеру, по состоянию на 24 декабря UIRD12М составляла 8,63%. Соответственно, ипотечная ставка для ипотечных заемщиков Привата составляла 12,63% годовых.

Под плавающую ставку кредитует ипотеку и Кредобанк. Для приобретения жилья на вторичном рынке в первые три года заемщик платит соответственно 11%, 13% и 15% годовых. А уже с четвертого года ставка рассчитывается по формуле UIRD3M (индекс ставок по депозитам физлиц на три месяца, по состоянию на 23 декабря — 8,12% годовых) + 4%. Для кредитов под покупку жилья на первичном рынке ставка увеличивается на 1% годовых, соответственно в первые три года составляет 12%, 14% и 16% годовых, а с четвертого — UIRD3M + 5%.

Самые лояльные условия ипотечного кредитования (что касается размера ставок) в Правэкс Банке. Плавающая ставка там применяется только с 6-го года действия кредита и рассчитывается по формуле UIRD12М + 3%. Первые 5 лет заемщик платит фиксированную ставку 9,99% годовых.

В банке Глобус ставка на ипотеку фиксированная. По партнерским программам с застройщиками она стартует от 0,01% годовых на начальный период кредитования. Диапазон дальнейшей стоимости кредита колеблется в пределах 0,01−18,9% годовых, в зависимости от суммы первоначального взноса и срока кредитного договора.

Но реальная стоимость обслуживания ипотечного кредита получается гораздо больше. Поскольку заемщик платит не только проценты по кредиту.

Почему не «взлетела» госпрограмма дешевой ипотеки в 2020 году

Основным драйвером развития кредитования жилья должна стать государственная программа льготной ипотеки «Доступное жилье под 10%». Но, несмотря на громкие заявления чиновников о том, что дешево привлечь кредит смогут как минимум 300 тыс. украинцев, воспользовались этой возможностью лишь несколько сотен.

Источник: МинФин