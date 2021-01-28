Всем сестрам по серьгам, или уникальный случай на межбанке

Четверг на межбанке прошел позитивно для гривны. За день доллар подешевел на 6,5 копеек — с утренних 28,19/28,21 до 28,125/28,145 гривен. Сами торги прошли в два этапа и, что называется, удовлетворили своими результатами как самых «жадных» продавцов, так и самых «стойких» покупателей. И вот почему.

Фото: slovo.odessa.ua

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В первой половине сессии спрос превышал предложение и у продавцов была возможность достаточно эффективно сыграть «на повышение», придерживая часть своей валютной выручки и совершая сделки только на пике котировок. В результате — к 11:00 доллар вырос до 28,21/28,23 гривен, а к 12:00 чуть просел — до 28,20/28,22. В этот период балом правили продавцы и они своего шанса не упустили. Тот, кто хотел продаться подороже — сделали это. Неслучайно справочный курс Нацбанка на 12:00 достиг уровня в 28,2124 гривны за доллар.

После полудня уже наступила вторая фаза сессии четверга. И она уже дала возможность самым стойким и выдержанным покупателям закрыть свои задачи по минимально возможным котировкам. Дело в том, что уже ближе к обеду спрос начал затихать, а вот желающих продать еще хватало. Это привело к проседанию котировок доллара до уровня 28,175/28,195 гривен к 13:00, до уровня 28,165/28,185 — к 15:00 и до отметки в 28,125/28,145 — к 16:00 и находиться на этом уровне уже до самого завершения сессии.

Практически уникальный для нашего межбанка случай — остались довольны все участники торгов. Спрос на валюту в первой половине дня позволил основной массе продавцов закрыть свои сделки по достаточно высокому курсу около 28,21−28,23 гривен за доллар. В то же время резкое снижение количества покупателей к обеду и после него — позволили оставшимся покупателям с крепкими нервами закрыть свои сделки уже максимально дешево в пределах ценника по 28,145 гривен.

НБУ участия в торгах не принимал.

Главные события 28 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,19/28,21 в начале вырос до 28,21/28,23 гривен, а затем просел к концу дня до отметки 28,125/28,145.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,2124 гривен, а официальный на 29 января 2021 года установлен на отметке 28,1929 гривен за доллар.

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Источник: МинФин