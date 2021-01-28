В ЕБРР рассказали, когда войдут в капитал Ощадбанка. Сделку могут закрыть до конца года

Если трансформация Ощадбанка и сектора госбанков в Украине в целом будет двигаться в нужном направлении, ЕБРР может войти в капитал Ощада уже в этом году. Об этом говорится в статье «Минфина» «Укргазбанк — только начало. ЕБРР может купить акции Ощадбанка уже в 2021 году».

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«Мы надеемся выйти на сделку уже в 2021 году», — рассказал «Минфину» заместитель главы представительства ЕБРР в Украине Александр Павлов.

По его словам, многие шаги по трансформации банка, оговоренные в меморандуме о сотрудничестве с Минфином, уже сделаны. В частности, достигнут серьезный прогресс в реформе корпоративного управления, стабильного институционального развития, стратегического планирования.

Александр Павлов напомнил, что ЕБРР рассматривает возможность участия в приватизации Ощадбанка в контексте и с целью поддержки стратегии реформирования государственного сектора банковского рынка. Эта стратегия была разработана совместно с международными финансовыми институтами и утверждена Кабинетом Министров.

«Для нас очень важно продолжать видеть практические шаги со стороны государства и госбанков по реализации стратегии реформирования. В частности, мы ждем вступления Ощадбанка в систему гарантирования вкладов физических лиц, как важного элемента обеспечения равноправной конкуренции на банковском рынке», — подчеркнул Павлов.

Сумма, размер доли, которая перейдет к ЕБРР, структура сделки и инструменты будут определены в результате переговоров между сторонами. Главным результатом сделки должна стать подготовка банка к приватизации, превращение его в привлекательный объект для частных инвестиций.

«Непосредственное участие ЕБРР в финансовом и институциональном развитии банка должно быть достаточно весомым для достижения этой сверхзадачи», — отметил Павлов.

Привилегии Ощада

Ощадбанк — единственный украинский банк, который не входит в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Согласно действующему законодательству, государство гарантирует 100% вкладов клиентов Ощадбанка. В остальных банках-участниках Фонда гарантируются депозиты на сумму до 200 тысяч гривен.

Чтобы войти в ФГВФЛ, Ощад должен будет оплатить солидный вступительный взнос в размере 1% уставного капитала, что составляет 49,5 млрд грн. В дальнейшем он будет обязан платить и последующие регулярные взносы по мере увеличения депозитного портфеля.

После этого Европейский банк вплотную подойдет к заключению сделки по Ощадбанку.

Сделка по Укргазу

25 января Международная финансовая корпорация (МФК, IFC), входящая в структуру Всемирного банка, подписала договор по кредитованию нашего Укргазбанка на 30 млн евро. В дальнейшем эти средства могут быть конвертированы в 20% акций банка.

Источник: МинФин