Tesla впервые закончила год без убытков

Tesla отчиталась о чистой прибыли в $270 млн в четвертом квартале 2020 года. Впервые в своей истории компания не зафиксировала убытков на протяжении года.

Фото: autoisland-cyprus.com

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Tesla отчиталась о чистой прибыли в $270 млн в четвертом квартале 2020 года. Впервые в своей истории компания не зафиксировала убытков на протяжении года. Об этом пишет CNBC.

Чистая прибыль компании

Суммарная чистая прибыль компании в 2020 году составила $721 млрд по сравнению с чистым убытком в $862 млн в 2019 году.

Выручка за четвертый квартал составила $10,7 млрд, а суммарный доход за весь год — $31,5 млрд.

Инвесторы разочарованы

Однако опубликованные в среду результаты оказались ниже ожиданий, пишет CNBC. Кроме того, инвесторы ожидали, что компания назовет новую амбициозную цель по поставкам автомобилей, отмечает Reuters.

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Однако этого не произошло: Tesla лишь сообщила, что в перспективе нескольких лет планирует выйти на среднегодовые темпы роста поставок в 50%.

Напомним

Еще в январе 2020 года капитализация производителя электрокаров Tesla была около $100 миллиардов. К концу года, перед тем как ее включили в индекс S&P 500, компанию оценили в $600 миллиардов.

Ранее «Минфин» писал, что Tesla завершила четвертый квартал прошлого года прибылью, в размере $105 миллионов, или $0,56 на акцию. Годом ранее показатель был выше — $140 миллионов, или $0,78 на ценную бумагу.

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Инвестиции в компании из индекса S&P500 с Фондом «Ярослав Мудрый»

Источник: МинФин