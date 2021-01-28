Текущая деятельность клиентов и расчеты по ОВГЗ: как это отразилось на курсе

Среда на валютном рынке прошла как-то очень буднично и без особых эксцессов.

Фото: eadaily.com

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В первой половине дня клиенты проводили свои текущие хозяйственные операции, а также расчеты с Минфином Украины за купленные вчера на аукционе ОВГЗ. Сегодня также проходило погашение предыдущих выпусков госбумаг и процентов по нескольким выпускам. Поэтому часть подобных взаиморасчетов состоялась практически только на разницу сумм, так как покупателями облигаций и получателями средств от погашения предыдущих ОВГЗ — были одни и те же банки или их клиенты. Но те из компаний, кто — либо только купил бумаги на вчерашнем аукционе или только получил гривну от погашений предыдущих выпусков — сегодня своими действиями влияли на поведение ресурсного и валютного рынков.

В целом, в первой половине дня спрос несколько превышал предложение с периодическими попытками отдельных спекулянтов «качнуть» курс посерьезнее. Но как только они выходили на рынок — реальные покупатели были не готовы к повышенным котировкам и вся игра «на повышение» быстро стихала.

В итоге, с утренних 28,14/28,16 гривен доллар к 11:00 вырос до 28,16/28,18 гривен, а к 12:00 — до 28,165/28,185. Но дальше американская валюта уже особо не росла — спроса не было. И к обеду котировки чуть снизились — до 28,16/28,18 гривен. Основная часть сделок прошла до 13:00, а справочный курс НБУ на 12:00 был зафиксирован на уровне 28,1639 гривен за доллар.

После обеда, на уже менее объемном рынке — спекулянты сделали еще одну попытку «качнуть» курс и к 15:00 подтянули котировки до отметки 28,17/28,19 гривен за доллар. Но это был максимум из того, на что были готовы оставшиеся покупатели. Поэтому доллар уже застыл на этом уровне до самого конца сессии.

НБУ на рынок опять не выходил, так как необходимости во вмешательстве регулятора явно не было.

Главные события 27 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,14/28,16 вырос до 28,17/28,19 гривен к концу дня. А евро за счет снижения котировок евро относительно доллара на международных рынках — просел с утренних 34,19/34,22 до 34,01/34,03 гривен к завершению торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1639 гривен, а официальный на 28 января 2021 года установлен на отметке 28,1652 гривен за доллар.

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Источник: МинФин