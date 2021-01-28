Stolitsa Group и КГГА построят более 11 тысяч квартир для инвесторов банка Аркада — МВД

Об этом во время онлайн-совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Фото: gdevkievezhithorosho.com

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Геращенко также отметил, что сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств в объекты незавершенного жилищного строительства.

Как решаются вопросы

«Есть положительная новость, которая касается группы инвесторов банка Аркада. Вместе с застройщиком — компанией „Столица“ и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа — достроить более 11 тысяч квартир», — отметил замминистра.

Как подчеркнул Геращенко, такие проекты подходят министерству по цене и расположению, и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД.

Отдельно во время совещания был рассмотрен вопрос энергообеспечения объектов незавершенного жилищного строительства. По словам заместителя министра, с руководством ДТЭК была достигнута договоренность об усилении сотрудничества с кооперативами, которые были брошены застройщиками на произвол судьбы.

«Есть первые отзывы руководителей кооперативов, что ДТЭК помогает в рамках законодательства. Однако мы не можем требовать от частной компании за свой счет строить электросети. Мы знаем положительный опыт „Схидной Брамы“, где люди собрались (почти 900 квартир) и решили проблему с подключением», — добавил Геращенко.

Что на повестке дня

Заместитель главы МВД также сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с пострадавшими инвесторами харьковских ЖК.

МВД расширило географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики. К рабочей группе присоединились вкладчики жилых комплексов «Новый дом на Ньютона» и «Ковчег», расположенных в Харькове.

Кроме того, Геращенко сообщил, что Министерство внутренних дел совместно с КГГА разрабатывают упрощенную систему ввода в эксплуатацию домов, которые были брошены застройщиками.

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Планы застройщика

Группа компаний Stolitsa Group является частью литовского инвестиционного холдинга BT Invest. Он развивает сеть супермаркетов Novus и ТРЦ Retroville.

В конце прошлого года представители Stolitsa Group заявили, что прибыли от застройки пяти земельных участков на Осокорках-Центральных достаточно для покрытия необходимого дефицита бюджета для достройки ЖК «Эврика» и «Патриотика». Для старта строительных работ на всех ЖК будет задействован собственный капитал застройщика. При этом, не исключено участие других финансовых партнеров.

Планируется разработать новый проект «Патриотика на озерах» под другим брендом. Старт продажи домов обновленного проекта «Патриотика на озерах» начнется после его согласования и возведения нескольких этажей, то есть не с котлована. 10% средств по продаже метров обновленного проекта будут направляться на покрытие необходимого дефицита для достройки ЖК «Эврика» и «Патриотика».

По предварительным прогнозам, срок завершения строительных работ на «Эврике» и «Патриотике» может составлять 2−3 года.

Напомним

Как сообщал «Минфин», 25 августа Правление НБУ отнесло банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.

Проблемы с капиталом «Аркады» начались после потери главного офиса банка и земельного участка в Киеве. Этот актив составлял почти 27% всех ресурсов банка — 620 млн грн.

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Источник: МинФин