Срок истекает. Ассоциация представила своих кандидатов на обновленный состав НКЦБФР

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) просит Офис Президента учесть ее 5 кандидатов на главу и членов обновленного состава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в письме ПАРД руководителю Офиса Президента, пишет stockworld.

Фото: rbc.ua

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В письме отмечается, что ПАРД зарегистрирована как саморегулируемая организация участников фондового рынка.

«С осторожным оптимизмом мы наблюдаем за „новыми“ публичными инициативами НКЦБФР по развитию рынков капитала, которые являются достаточно абстрактными через нечетко определенную цель, эффективность, механизмы и сроки реализации», — говорится в письме.

Отмечается, что ПАРД сформировала список кандидатов на должность председателя и членов НКЦБФР, которые имеют многолетний опыт работы и безупречную деловую репутацию.

Кого предлагает Ассоциация

Такими кандидатами определены: Дмитрий Тарабакин, Артемий Ершов, Алексей Кий, Руслан Магомедов, Юрий Бойко.

Что говорят на рынке

Как пишет ЭП, на должность главы НКЦБФР собеседники издания называют нескольких претендентов.

Первый — председатель правления «Украинской биржи» Артемий Ершов, ранее работавший заместителем председателя правления Сбербанка и директором компании «Тройка диалог Украина».

Второй — внештатный советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов. Он руководил компанией «Аструм» и был претендентом на должность председателя правления «Национального депозитария».

Кого рынок предложит президенту — пока неизвестно. Собеседники Э П считают, что глава государства назначит Хромаева, и ключевой будет позиция международных доноров.

«Максимум, что может произойти, — нового руководителя не назначат, но и не продлят срок нынешнем. В таком состоянии ситуация может оставаться долго», — прогнозирует собеседник.

Напомним

30 января 2021 года истекает шестилетний срок пребывания Тимура Хромаева на посту главы НКЦБФР. Указ о его назначении подписал Порошенко в январе 2015 года.

Такое кадровое решение тогда удивило участников фондового рынка. Выходца из маленькой компании «Арта-ценные бумаги» знали даже далеко не все коллеги по инвестиционному бизнесу.

С первых дней Хромаев взял курс на очищение рынка от «мусорных» ценных бумаг, которые использовались в схемах уклонения от уплаты налогов или отмывании средств. Параллельно он обещал запустить в Украине новые финансовые инструменты.

Источник: МинФин