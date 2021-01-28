Финансы

Курс валют на вечер 27 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар поднялся на 3 копейки на обеих операциях, а евро рухнул вниз — 19 копеек на покупке и 18 копеек на продаже.

Фото: eadaily.com

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Валюта

Открытие 27 января

Закрытие 27 января

Изменения

доллар

 28,14/28,16

28,17/28,19

3/3

евро

 34,19/34,21

34,00/34,03

19/18

рубль

0,3748/0,3752

0,3712/0,3718

0,0036/0,0034

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1400−28,1600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1929−34,2172 грн/евро, торги по рублю — 0,3748−0,3752 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,07−28,30 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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