Финансы
Курс валют на вечер 27 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар поднялся на 3 копейки на обеих операциях, а евро рухнул вниз — 19 копеек на покупке и 18 копеек на продаже.
Фото: eadaily.com
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Валюта
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Открытие 27 января
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Закрытие 27 января
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Изменения
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доллар
|28,14/28,16
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28,17/28,19
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3/3
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евро
|34,19/34,21
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34,00/34,03
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19/18
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рубль
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0,3748/0,3752
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0,3712/0,3718
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0,0036/0,0034
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1400−28,1600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1929−34,2172 грн/евро, торги по рублю — 0,3748−0,3752 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,07−28,30 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,35 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.
Источник: МинФин