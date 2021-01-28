Главное за четверг: ценовой ориентир Укргазбанка, доходность SPAC-компаний и «Прямо по курсу»

Укргазбанк — только начало. ЕБРР может купить акции Ощадбанка уже в 2021 год

Недавнее соглашение IFC и Укргазбанка может оказаться не единственной банковской сделкой в госсекторе в 2021 году. Готовятся и другие продажи. Но соглашение, заключенное 25 января, станет ценовым ориентиром.

Между Молдовой и Филиппинами. Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции

Украина в 2020 году на 3 балла улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции. Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International.

Сколько можно заработать на «пустых» акциях

На этой неделе хедж-фонд Morgan Creek Capital Management и финтех Exos Financial запустили ETF, который будет ориентироваться на SPAC-компании. Это «оболочки», которые позволяют реальным частным компаниям стать публичными в обход IPO. «Минфин» узнавал, как на этом заработать.

Срок истекает. Ассоциация представила своих кандидатов на обновленный состав НКЦБФР

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) просит Офис Президента учесть ее 5 кандидатов на главу и членов обновленного состава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в письме ПАРД руководителю Офиса Президента.

Мировая экономика, ОВГЗ, курс: чего ожидать? (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет, ожидать ли в этом году восстановления украинской и международной экономик, что будет со ставками по депозитам и кредитам, прогноз курса и много другое.

Источник: МинФин