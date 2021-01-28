Аэропорт «Киев» в 2020 году в 3,7 раза сократил пассажиропоток

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику аэропорта.

Фото: iev.aero

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Показатели 2020 года

Количество пассажиров на международных рейсах составило 687,8 тыс. человек, на внутренних рейсах — 16,7 тыс. человек.

Количество рейсов составило 12,75 тыс. на прилет и вылет, из них международных рейсов — 10,215 тыс., внутренних — 2 531 рейс.

Наиболее популярные международные направления 2020 года:

Варшава (Польша),

Минск (Беларусь),

Берлин, Дортмунд и Мемминген (Германия),

Лондон (Великобритания),

Вена (Австрия).

Внутри страны наиболее часто летали в Запорожье, Днепр, Одессу.

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Показатели декабря 2020 года

Аэропорт обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Из них на международных рейсах — 31,7 тыс., на внутренних рейсах — 1,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов составило 929 на прилет и вылет, из них 785 международных и 144 внутренних.

Наиболее популярные международные направления в декабре 2020 года:

Вильнюс (Литва),

Лондон (Великобритания),

Варшава (Польша),

Дортмунд и Берлин (Германия),

Копенгаген (Дания),

Вроцлав (Польша).

Внутри страны популярными были Запорожье, Львов.

Что известно об аэропорте «Киев»

Международный аэропорт «Киев» расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. Район — Жуляны.

По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

Аэропорт «Киев» в 2019 году обслужил 2,618 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в 2018 году

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации («В») входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

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Источник: МинФин