В Приватбанке рассказали, когда и на каких условиях начнут выдавать автокредиты

На сегодня Приватбанк разрабатывает новый кредитный продукт — «Автокредитование». Об этом «Минфину» сообщил руководитель Дирекции розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Фото: pbank.dp.ua

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Что анонсировали в Привате

«Банк делает первые шаги на этом сегменте рынка. Мы разрабатываем продукт, максимально доступный и удобный для клиента», — отметил Мусиенко.

Условия кредитования

На этапе запуска нового продукта минимальный первоначальный взнос по кредиту будет стартовать от 20%, максимальный срок кредитования — до 7 лет.

«Сегодня это стандартные рыночные условия для данного кредитного продукта. Также мы предусмотрели минимально возможные ставки на кредитование

покупки автомобилей для наших клиентов», — рассказал Мусиенко.

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С кем будут сотрудничать

«Как крупнейший банк страны, мы уже сотрудничаем с большинством Дилерских центров по другим банковским программам. Это рассчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и множество других услуг. Мы банк с наибольшим количеством клиентов — физических лиц. Качество сервиса для наших клиентов — приоритет номер один, как и для наших партнеров. Мы рассчитываем предлагать „Авто в кредит“ от Приватбанка каждому покупателю нового автомобиля вместе с каждым Дилерским центром Украины», — подытожил Мусиенко.

Напомним

В январе 2−20 года Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.

Процентная ставка на новые автомобили снижена с 18% до 11% годовых. Разовая комиссия составляет 1,5%, минимальный аванс — от 10%.

Процентная ставка на автомобили с пробегом снижена с 24,9% до 12,6% годовых. Минимальный аванс — от 10%, разовой комиссии нет.

Автокредитование в Украине

Традиционно в Украине около 20% автомобилей продаются в кредит. Продажи новых автомобилей в 2019 году выросли почти на 15%, но сегмент автокредитования рос еще быстрее.

Клиентов интересовали в первую очередь партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент (от 0,01% годовых). Как и раньше, минимальная ставка чаще всего предусматривает первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования — до 12−24 месяцев.

С начала 2020 года Ощадбанк выдал кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 1 млрд грн.

Редактор ленты новостей

Недогибченко Анна

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин