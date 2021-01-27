Новая 200-гривневая купюра попала в номинанты международного конкурса «Банкнота года»

International Bank Note Society (IBNS) объявил первых номинантов на звание лучшей банкноты года. Украинская купюра номиналом 200 грн соревнуется за это звание. Об этом сообщает ТСН.uа.

Фото: bank.gov.ua

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Что произошло

«В Нацбанке Украины сообщили, что новая двухсотка вошла в перечень ежегодных номинантов международного конкурса, который организует Международное общество банкнот», — говорится в сообщении.

Среди критериев, имеющих значение для жюри — художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

«Кроме украинской гривны, на победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот — деньги из Таиланда, Шотландии, Багам, Мексики. Все они были выпущены в 2020 году», — подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн образца 2019 года.

Дизайн 200-гривневой купюры практически не отличается от банкноты аналогичного номинала образца 2007 года. На дизайне новой двухсотки изменились лишь цвета — они стали более выразительными. А вот что изменилось, так это элементы защиты.

Среди номинантов конкурса 2019 года была объявлена 1000-гривневая купюра.

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Условия конкурса

По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.

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Источник: МинФин