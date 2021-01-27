НБУ рекомендует всем подавать документы в электронной форме

Небанковские финансовые учреждения и лица, которые планируют выйти на рынок, могут подать документы в Национальный банк в электронной или бумажной форме. Однако НБУ призывает подавать документы именно в электронной форме. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: vesti.ua

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Такая цифровизация комфортная и позволяет избежать рисков для здоровья в условиях распространения covid-19.

Как подать документы в электронной форме

На официальном веб-сайте Национальный банк запустил обновленную страницу, где можно узнать, как правильно подать документы в Национальный банк, в том числе в электронной форме.

Чтобы подать документы в электронной форме, нужно:

Создать электронный документ или электронную копию документа (отсканировать бумажный документ). Наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) на документ или его копию.

Скачать документы и отправить письмо на электронный адрес: nbu@bank.gov.ua

Получить подтверждение от Национального банка о получении письма.

Подробнее — на специальной странице веб-сайта Национального банка.

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Источник: МинФин