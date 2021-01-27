НБУ рекомендует всем подавать документы в электронной форме
Небанковские финансовые учреждения и лица, которые планируют выйти на рынок, могут подать документы в Национальный банк в электронной или бумажной форме. Однако НБУ призывает подавать документы именно в электронной форме. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Фото: vesti.ua
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Такая цифровизация комфортная и позволяет избежать рисков для здоровья в условиях распространения covid-19.
Как подать документы в электронной форме
На официальном веб-сайте Национальный банк запустил обновленную страницу, где можно узнать, как правильно подать документы в Национальный банк, в том числе в электронной форме.
Чтобы подать документы в электронной форме, нужно:
Подробнее — на специальной странице веб-сайта Национального банка.
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Источник: МинФин