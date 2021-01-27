НБУ расширил возможности банков выдавать ипотечные кредиты и займы для бизнеса

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: epravda.com.ua

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Что сделал Нацбанк

Во-первых, НБУ расширил круг заемщиков, оценку кредитного риска которых можно будет оценивать по упрощенной процедуре, то есть основываясь на состоянии обслуживания ими долга.

По упрощенной процедуре будут оцениваться кредиты, в том числе ипотечные, не превышающие 0,1% основного капитала банка.

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Во-вторых, для ипотечных кредитов Национальный банк разрешил учитывать доходы членов семьи должника — физического лица при оценке его финансового состояния. Также банкам предоставлено право не осуществлять обзор состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки.

В-третьих, банкам предоставлено право определять класс должника, который относится к группе юридических лиц под общим контролем, с учетом класса группы, определенного на основании кредитного рейтинга ее материнской компании/контроллера по международной шкале.

В-четвертых, Национальный банк снизил значение нижней границы диапазона PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников — юридических лиц на групповой основе — до уровня 0,005.

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Новые требования по упрощенной оценке активов и совершенствование требований к групповой оценке начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Что с ипотекой

Приватбанк с 1 июля 2020 года открыл кредитование в рамках государственной программы «Доступное жилье под 10%».

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Ощадбанк обновил ипотечные программы. В частности, расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы «Конечно, 9,99».

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Источник: МинФин