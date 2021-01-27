Курс валют на вечер 26 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка обе валюты стали набирать вес. Доллар прибавил по 3 копейки на обеих операциях. Евро вырос на покупке на 16 копеек, на продаже — на 17 копеек.
Фото: 112.ua
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Валюта
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Открытие 26 января
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Закрытие 26 января
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Изменения
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доллар
|28,14/28,16
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28,17/28,19
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3/3
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евро
|34,08/34,10
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34,24/34,27
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16/17
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рубль
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0,3714/0,3718
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0,3750/0,3754
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0,0036/0,0036
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1400−28,1600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0859−34,1073 грн/евро, торги по рублю — 0,3714−0,3718 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,27 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,30 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,05−29,20 гривны, евро — 33,95−35,50 гривны.
Источник: МинФин