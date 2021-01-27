Финансы

Курс валют на вечер 26 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка обе валюты стали набирать вес. Доллар прибавил по 3 копейки на обеих операциях. Евро вырос на покупке на 16 копеек, на продаже — на 17 копеек.

Фото: 112.ua

0

Валюта

Открытие 26 января

Закрытие 26 января

Изменения

доллар

 28,14/28,16

28,17/28,19

3/3

евро

 34,08/34,10

34,24/34,27

16/17

рубль

0,3714/0,3718

0,3750/0,3754

0,0036/0,0036

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1400−28,1600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0859−34,1073 грн/евро, торги по рублю — 0,3714−0,3718 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,27 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,30 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,05−29,20 гривны, евро — 33,95−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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