Главное за среду: обзор валютных депозитов, коллекторы под законом и квартиры для инвесторов Аркады

Средняя доходность валютных депозитов может упасть до 0,5% годовых

За последние две недели только один банк с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн рискнул снизить доходность депозитов. На что сейчас могут рассчитывать вкладчики крупных банков, читайте в свежем обзоре «Минфина».

НБУ расширил возможности банков выдавать ипотечные кредиты и займы для бизнеса

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.

Рада сделала первый шаг. Коллекторов смогут штрафовать за угрозы и шантаж

Верховная Рада приняла за основу законопроект по защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Прибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиарда

Приватбанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее. Об этом заявила и. о. председателя правления банка Анна Самарина во время подведения итогов работы банка в 2020 году.

Stolitsa Group и КГГА построят более 11 тысяч квартир для инвесторов банка Аркада — МВД

Об этом во время онлайн-совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Источник: МинФин