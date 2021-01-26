Уполномоченные банки по хранению наличности Нацбанка будут выбирать по-новому — НБУ

Национальный банк Украины расширил и уточнил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 21.01.21 № 6. Этот документ вступает в силу с 26 января 2021 года.

Какие изменения внесены

Для совершенствования процесса отбора уполномоченных банков Национальный банк:

уточнил и расширил критерии отбора по предоставлению банками письменного обращения и необходимой информации регулятору;

расширил условия для прекращения действия решения Национального банка и пересмотра статуса уполномоченного банка;

детализировал требования о направлении Национальным банком на доработку банком предоставляемой информации;

уточнил условия для отказа Национальным банком в предоставлении банку статуса уполномоченного;

установил новые требования к банкам по обязательствам в течение первого года деятельности в статусе уполномоченного банка обеспечить хранение запасов наличности центробанка в сумме не менее 1 млрд грн в целом на банк. Кроме того, уполномоченный банк должен обеспечить наличие не менее одного обособленного подразделения в регионе не менее чем в 30% областей в течение двух лет деятельности в этом статусе, в 60% областей — в течение четырех лет деятельности, 80−100% областей — в течение шести лет деятельности в статусе уполномоченного банка.

В то же время к хранению запасов наличности Национального банка не будут привлекаться банки, если к ним, к их руководителям или владельцам существенного участия применены санкции иностранными государствами (кроме государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями, международными организациями или Украиной.

Напомним

Сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанка, Приватбанка, Райффайзен Банка Аваль и ПУМБа.

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Источник: МинФин