Согласно гуманитарному бюджету ЕС 28 миллионов евро направятся в Украину, на Западные Балканы и Кавказ

Европейский союз утвердил гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд евро, из которых 28 млн евро будут направлены на финансирование проектов в Украине, на Западных Балканах и Кавказе. Об этом сообщает Еврокомиссия в своем пресс-релизе, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: ukrinform.ru

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Целевое назначение средств — преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата.

Детали

«Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 млрд евро. Это увеличение более чем на 60% по сравнению с первоначальным гуманитарным бюджетом в размере 900 млн евро, который был принят в прошлом году», — говорится в пресс-релизе.

Часть финансирования в размере 302 млн евро будет использована на гуманитарные авиаперевозки ЕС и непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики уже существующих кризисов.

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География бюджета

28 млн евро будут направлены на финансирование проектов в Украине, на Западных Балканах и Кавказе.

505 млн евро будут выделены Африке для поддержки пострадавших от долговременного кризиса стран, размещенных вокруг бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад). Причина — продовольственный и пищевой кризис, усугубляемый инцидентами в сфере безопасности и конфликтами в общинах в Сахеле (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и среди перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

385 млн евро гуманитарного финансирования ЕС будут выделены на нужды Ближнего Востока и Турции, чтобы помочь пострадавшим от сирийского регионального кризиса, а также чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене.

«Европейский союз также продолжит оказывать помощь азиатским странам, таким как Афганистан, где конфликт был квалифицирован как один из самых смертоносных в мире, и Бангладеш, где в настоящее время находится почти миллион беженцев рохинджа из Мьянмы», — говорится в сообщении.

180 млн евро будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия).

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Источник: МинФин