Согласно гуманитарному бюджету ЕС 28 миллионов евро направятся в Украину, на Западные Балканы и Кавказ
Европейский союз утвердил гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд евро, из которых 28 млн евро будут направлены на финансирование проектов в Украине, на Западных Балканах и Кавказе. Об этом сообщает Еврокомиссия в своем пресс-релизе, пишет Интерфакс-Украина.
Фото: ukrinform.ru
0
Целевое назначение средств — преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата.
Детали
«Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 млрд евро. Это увеличение более чем на 60% по сравнению с первоначальным гуманитарным бюджетом в размере 900 млн евро, который был принят в прошлом году», — говорится в пресс-релизе.
Часть финансирования в размере 302 млн евро будет использована на гуманитарные авиаперевозки ЕС и непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики уже существующих кризисов.
Читайте также: Еврокомиссия выплатила Украине 600 миллионов евро помощи
География бюджета
Читайте также: Как 600 миллионов от ЕС спасли гривну
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграмм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин