На ОВГЗ-аукционах сегодня Минфин привлек 7,55 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 26 января привлекло в бюджет 7,55 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: prm.ua

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Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте с различными сроками обращения.

Сколько привлечено

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 7,55 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

439 млн грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;

3,0 млрд грн — под 11,81% с погашением 15.02.23;

3,6 млрд грн — под 11,68% с погашением 15.06.22;

479 млн грн — под 9,86% с погашением 07.07.21.

Ранее в январе 2021 года

5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн.

12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.

19 января Минфин привлек в бюджет 12,3 млрд грн.

В 2020 году

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).

При этом ОВГЗ-портфель НБУ 2020 года сократился на 12,5 млрд грн (-3,7%), нерезидентов — на 31,4 млрд грн (-27,1%), тогда как ОВГЗ-портфель банков увеличился на 180,25 млрд грн (+ 53,9%), юрлиц — на 31,1 млрд грн (+ 119,4%), физических лиц — на 1,4 млрд грн (+ 14,5%).

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Структура собственников ОВГЗ

Минфин подчеркивает, что портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 54% — с 337 млрд грн до 519 млрд грн.

Доля НБУ в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась с 40,7% в 2019 году до 32,5% по результатам 2020 года.

Юридические лица увеличили свою долю более чем в 2 раза. Количество облигаций в их собственности выросла с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле составила 5,8%).

В 2020 году облигации в собственности физических лиц выросли на почти 14% — с 9,7 млрд грн до 11,1 млрд грн.

В течение 2020 портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился с примерно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении). Однако за первые три недели 2021 года количество ОВГЗ в собственности нерезидентов выросла почти на 6 млрд — до 90,9 млрд грн.

По оперативным данным Министерства финансов, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин