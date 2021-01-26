«Минфин» открывает новую рубрику. Ищем инвесторов, которые готовы делиться опытом

«Минфин» запускает новую рубрику об инвестициях. В ней мы будем публиковать реальные истории частных инвесторов.

фото: psm7.com

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Мы предлагаем пользователям, которые инвестируют свои сбережения, поделиться опытом. Рассказать об успехах и провалах, нюансах вложений в разные активы — валюту, недвижимость, депозиты, драгметаллы, ценные бумаги, ETF или криптовалюты. А может быть вы сторонник «экзотических» инвестиций? Покупаете коллекционный виски или вкладываетесь в редкие наборы Lego?

Расскажите читателям, какие «шишки» вы набили, чему научились на собственном опыте, как добились успеха. Самые интересные истории мы опубликуем на «Минфине». Возможно, ваш опыт вдохновит кого-то или, наоборот, убережет от ошибок.

Можно начать уже сейчас. Просто напишите нам сообщение с пометкой «Инвест- история» на адрес s. tartasiuk@treeum.net и редакция свяжется с вами.

О нас

Портал «Минфин» — один из самых популярных украинских сайтов о финансах и инвестициях. По итогам 2020 года «Минфин» вошел в топ-10 самых посещаемых новостных сайтов Украины, по версии PRNEWS. IO.

Для кого мы пишем

Для всех, кто хочет инвестировать и зарабатывать. Неважно, хотите вы вложить 1000 гривен или миллион — на сайте найдется полезная информация для каждого. Наша цель — помочь пользователям не только сохранить сбережения, но и приумножить их.

О чем уже писали

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Практический опыт. Сколько можно заработать, сдавая жилье через Booking.

Источник: МинФин