Финансы

Минфин готовит трехлетнюю бюджетную декларацию

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Министерство финансов начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022−2024 годы. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что такое Бюджетная декларация

Документ определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

Реализация среднесрочного бюджетного планирования — один из приоритетов работы правительства и Минфина. Это системный подход к формированию бюджетной политики, который обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.

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Также всем главным распорядителям государственного бюджета было отправлен инструктивное письмо, подписанное министром, по подготовке предложений к трехлетней Бюджетной декларации.

Предложения включают следующее:

  • цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочной перспективе;
  • перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;
  • информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;
  • перечень информации отраслевой направленности, которую необходимо для подготовки Бюджетной декларации.

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Источник: МинФин

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