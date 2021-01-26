Минфин готовит трехлетнюю бюджетную декларацию
Министерство финансов начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022−2024 годы. Об этом говорится в сообщении министерства.
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Что такое Бюджетная декларация
Документ определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.
Реализация среднесрочного бюджетного планирования — один из приоритетов работы правительства и Минфина. Это системный подход к формированию бюджетной политики, который обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.
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Также всем главным распорядителям государственного бюджета было отправлен инструктивное письмо, подписанное министром, по подготовке предложений к трехлетней Бюджетной декларации.
Предложения включают следующее:
- цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочной перспективе;
- перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;
- информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;
- перечень информации отраслевой направленности, которую необходимо для подготовки Бюджетной декларации.
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Источник: МинФин