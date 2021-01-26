Финансы

Курс валют на вечер 25 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар устоял на своих позициях, а евро потерял по 16 копеек и на покупке, и на продаже.

Фото: business.ua

1

Валюта

Открытие 25 января

Закрытие 25 января

Изменения

доллар

 28,15/28,17

28,15/28,17

0

евро

 34,28/34,30

34,12/34,14

16/16

рубль

0,3765/0,3769

0,3718/0,3722

0,0047/0,0047

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1500−28,1700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2810−34,3054 грн/евро, торги по рублю — 0,3765−0,3769 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 34,00 гривны, продают по 34,40 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 34,00−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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