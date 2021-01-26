Финансы
Курс валют на вечер 25 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар устоял на своих позициях, а евро потерял по 16 копеек и на покупке, и на продаже.
Фото: business.ua
1
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Валюта
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Открытие 25 января
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Закрытие 25 января
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Изменения
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доллар
|28,15/28,17
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28,15/28,17
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0
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евро
|34,28/34,30
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34,12/34,14
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16/16
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рубль
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0,3765/0,3769
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0,3718/0,3722
|
0,0047/0,0047
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1500−28,1700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2810−34,3054 грн/евро, торги по рублю — 0,3765−0,3769 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 34,00 гривны, продают по 34,40 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 34,00−35,50 гривны.
Источник: МинФин