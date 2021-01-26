Курс доллара почти застыл на валютном рынке: передышка или все же стабильность

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно буднично. Из позитивного — подписание многострадального и растянувшегося на несколько лет договора между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком о пока кредите, но затем — вхождении в капитал госбанка этой уважаемой международной организации.

Фото: economic-definition.com

7

Хотя и с ложкой дегтя — четким месседжем в ответах журналистам о том, что с Приватом, Ощадом и другими госбанками все сложнее и явно не будет решено в ближайшей перспективе этого года. Но все равно — сам факт подписания данного соглашения является сигналом для инвесторов, что с Украиной, хоть и трудно, но работать можно.

Из негативного — явный застой в экономической деятельности значительной части предприятий. И здесь вина не только локдауна и новогодних праздников. Факт того, что прямые инвестиции в страну почти в три раза меньше переводов заробитчан, говорит о том, что украинская экономика и дальше мельчает, и все больше делает ставку на сырьевую модель. Причем, поставляя миру как сельхозпродукцию и металл, так и самое большое богатство Украины — человеческий капитал. Он не находит тут себе применение и пускается на заработки по всему миру, вместо того, чтобы поднимать свою страну. И в этом украинцы не виноваты.

Даже поведение и объемы валютного рынка, который сейчас стал полностью зависим от небольшой кучки крупных местных игроков, международных и местных спекулянтов и очень небольшого числа реальных инвесторов — говорит о том, что с экономикой в стране беда. Ситуация с коронавирусом и локдаун- это только часть глобальной проблемы неэффективной и измельчавшей экономики большой страны в центре Европы.

Зависимость украинского межбанка от небольшой числа игроков и явное дальнейшее падение экономики — не могут гарантировать особой стабильности по курсу на ближайшее время.

Ход торгов:

В целом, ситуация на межбанке была достаточно вялой для последней декады месяца. Спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,15/28,17 гривен к 12:00 вырос до 28,175/28,195 гривен, а к обеду чуть просел до 28,165/28,185. Спекулянты пытались активно «покачать» курс, но это особого успеха не имело. Как, впрочем, и особого снижения не наблюдалось. После обеда котировки медленно снизились до 28,155/28,175 к 14:00 и до 28,145/28,165 к 15:00. А затем, уже на единичных сделках — окончательно замерли на отметке 28,15/28,17 до самого завершения сессии. НБУ на рынок не выходил. Необходимости в этом просто не было.

Главные события 25 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,15/28,17 вырос к середине дня до 28,175/28,195 гривен, а затем вернулся к уровню 28,15/28,17 гривен к концу дня. Курс евро несколько снизился — с утренних 34,28/34,31 до 34,13/34,14 к завершению торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1661 гривен, а официальный на 26 января 2021 года установлен на отметке 28,1665 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин