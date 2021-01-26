Главное за вторник: сделали первую инвестицию, купили стаж для пенсии и открыли новую рубрику

Наша первая инвестиция: вложились в S&P 500

В прошлом материале серии о собственных инвестициях «Минфин» рассказал о том, что уже открыл брокерский счет. Пришло время покупать первые активы. Редакция решила довериться экспертам, которые советовали инвестировать в ETF, привязанный к индексу S&P 500. Рассказываем, почему и сколько на этом активе можно заработать.

Как «купить» стаж для пенсии и кому это нужно

В новом видео рубрики #proПенсию поговорим о том, как купить стаж для пенсии и кому это нужно.

НБУ анонсировал новую валютную либерализацию для бизнесаНБУ из-за коронакризиса в 2020 году не смог отменить ограничения для юрлиц на валютном рынке, но обещает сделать это в 2021-м.

Объем депозитного портфеля банков в гривне вырос в прошлом году на 30,7% — НБ

Объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%. Такие оперативные данные Нацбанк обнародовал на корпоративной странице в фейсбуке.

«Минфин» открывает новую рубрику. Ищем инвесторов, которые готовы делиться опытом

«Минфин» запускает новую рубрику об инвестициях. В ней мы будем публиковать реальные истории частных инвесторов.

Источник: МинФин