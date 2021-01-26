Биткоин за сутки подешевел на $3 тысячи

Утром 26 января котировки биткоина на криптобирже Binance опускались ниже $31,5 тыс. Об этом говорится в данных Coingecko, пишет РБК.

Фото: volynpost.com

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Торги на бирже

По состоянию на 08:45 актив торговался на уровне в $31,6 тыс., за прошедшие сутки он подешевел на 5%, а по сравнению с максимумом вчерашнего дня подешевел более чем на $3 тыс.

В интерактивной таблице на «Минфине» биткоин 26 января на 09:10 по Киеву стоит $31 675.

Рыночная капитализация первой криптовалюты снизилась до $593 млрд при суточных торговых объемах в $47 млрд.

Что с альткоинами

На фоне снижения биткоина за последние 24 часа подешевели и альткоины.

Например, цена Ethereum снизилась на 8%, до $1317, Chainlink потерял в стоимости 8%, сейчас он торгуется на уровне в $22,9. Все топ-10 криптовалют по капитализации подешевели за прошедшие сутки.

Общая оценка рынка цифровых денег опустилась на 4,4%, до $960 млрд.

Объемы торгов криптовалютами составили $128 млрд. Доля биткоина в индустрии находится на отметке в 61,8%, Ethereum — 15,8%.

Прогнозы аналитиков

Ранее глава инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что вложения в биткоин стали такими же безопасными, как в золото и облигации. Скарамуччи объяснил, что этого удалось добиться благодаря развитию инфраструктуры, устранению части рисков финансовыми регуляторами и появлению возможности прихода инвесторов институционального уровня.

«Минфин» писал, что стратеги инвестиционного банка JPMorgan считают, что биткоину не удастся установить новый максимум, и предупредили о возможном снижении цены.

Напомним

Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс. За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.

Стоимость биткоина 22 января упала до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели.

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Источник: МинФин