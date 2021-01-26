10% средств от малой приватизации должны быть направлены в местные бюджеты — Фонд госимущества

Пакет законопроектов от Фонда госимущества Украины (ФГИУ) будет способствовать притоку инвестиций и поддержке общин, которым планируется направить 10% привлеченных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ukrinform.ru

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В Верховной Раде уже зарегистрированы эти законопроекты, с которыми можно ознакомиться по ссылкам на сайте ФГИУ.

Какие изменения предусмотрены

Целью предлагаемых изменений является ускорение экономического роста путем привлечения постоянных инвестиций, содействие созданию новых рабочих мест, упрощение процедур приватизации и аренды, а также возвращение доверия инвесторов наряду с обеспечением интересов государства.

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Законодательные изменения предусматривают:

упрощение и стимулирование процесса приватизации для восстановления и роста экономики;

поддержку общин: 10% средств от приватизации объектов малой приватизации направляются в бюджеты местного самоуправления;

обеспечение прозрачности и открытости приватизации;

защита прав и интересов инвесторов и государства, в частности, через создание механизмов сохранения лицензий и разрешений по приватизированным активам, устранение препятствий по продаже обремененных арестами объектов к новому владельцу с переходом соответствующих обязательств;

преодоление сопротивления бывших интересантов, в том числе благодаря автоматическому прекращению контрактов с руководителями приватизируемых предприятий;

трансформацию Фонда государственного имущества Украины — как организационно, так и функционально — в единое юридическое лицо (вместо нынешних центрального аппарата и 11 региональных отделений), что упростит подотчетность и контроль;

совершенствование процессов аренды государственного и коммунального имущества и гармонизация их с законодательством о приватизации.

Комплекс законопроектов вносит изменения в 27 законодательных актов и четыре кодекса отдельными проектами — Бюджетный, Налоговый, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс Украины.

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Кто разработчик

Указанные проекты законов разработаны при активном участии Фонда государственного имущества, народных депутатов Верховной Рады, Офиса простых решений и результатов. Также они прошли широкое экспертное обсуждение, получили положительные оценки от представителей бизнес-среды и были поддержаны Национальным советом реформ при Президенте Украины.

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Напомним

Фонд государственного имущества планирует в 2021 году найти эффективных собственников для более 500 объектов. Первым объектом большой приватизации в этом году может стать АО «Объединенная горно-химическая компания».

В 2020 году ФГИУ удалось привлечь в государственный бюджет 3 млрд грн — это в 6 раз больше, чем в 2019 году.

Кабинет Министров ожидает, что в ближайшие годы поступления в государственный бюджет от продажи объектов большой приватизации составят около $1 млрд.

В 2020 году правительство планировало продать более 300 объектов малой приватизации и 5 крупных предприятий.

В январе прошлого года был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год. В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.

В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.

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Источник: МинФин